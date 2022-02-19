В Гонконге перенесены выборы главы администрации из-за вспышки COVID-19
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Выборы главы администрации Гонконга перенесены из-за крупнейшей в этом специальном административном районе КНР вспышке коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление руководителя исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам, передает МИА «Казинформ».
По сообщению «Синьхуа», выборы главы администрации Гонконга, первоначально запланированные на 27 марта, будут перенесены на 8 мая из-за вспышки коронавируса.
В заявлении управления по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР говорится, что Центральное правительство Китая прилагает все усилия для поддержки Гонконга в борьбе с эпидемией, включая отправку медицинских экспертов, персонала и транспортных средств для развертывания массового ПЦР-тестирования населения, строительства карантинных и лечебных учреждений, а также обеспечения поставок предметов первой необходимости.
С начала февраля Гонконг переживает крупнейшую с начала пандемии вспышку COVID-19. В минувший четверг здесь зарегистрирован новый антирекорд по числу инфицированных ковидом за сутки – свыше 6,1 тысячи новых случаев заражения.
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