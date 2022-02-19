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В Гонконге перенесены выборы главы администрации из-за вспышки COVID-19

19 Февраля 2022 10:05
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В Гонконге перенесены выборы главы администрации из-за вспышки COVID-19

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Выборы главы администрации Гонконга перенесены из-за крупнейшей в этом специальном административном районе КНР вспышке коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление руководителя исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам, передает МИА «Казинформ».

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По сообщению «Синьхуа», выборы главы администрации Гонконга, первоначально запланированные на 27 марта, будут перенесены на 8 мая из-за вспышки коронавируса.

В заявлении управления по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР говорится, что Центральное правительство Китая прилагает все усилия для поддержки Гонконга в борьбе с эпидемией, включая отправку медицинских экспертов, персонала и транспортных средств для развертывания массового ПЦР-тестирования населения, строительства карантинных и лечебных учреждений, а также обеспечения поставок предметов первой необходимости.

С начала февраля Гонконг переживает крупнейшую с начала пандемии вспышку COVID-19. В минувший четверг здесь зарегистрирован новый антирекорд по числу инфицированных ковидом за сутки – свыше 6,1 тысячи новых случаев заражения.



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#Китай   #Коронавирус в мире  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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