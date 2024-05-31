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    21:44, 30 Май 2024 | GMT +6

    В Гонконге осудили участников протестов 2019 года

    В Гонконге осудили участников протестов 2019 года
    Фото: ВВС

    В Гонконге завершился суд над организаторами и рядовыми участниками акций протеста 2019 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    14 человек (в их числе бывшие законодатели Люн Квок-Хунг и Хелена Вонг, а также журналистка Гвинет Хой) признаны виновными в попытке свержения государственного строя.

    По версии прокуроров, «свержение» планировалось совершить путем организации в Гонконге в 2020 г. неофициальных праймериз для отбора независимых кандидатов в Законодательный совет.

    Это крупнейший случай применения закона о национальной безопасности, введенного КНР в Гонконге в 2020 году. В общей сложности под обвинение попали 47 жителей города — не только политических активистов, но и рядовых обывателей.

    Как и ожидалось, суд встал на сторону обвинения, признав, что проведение праймериз неизбежно «спровоцировало бы в Гонконге конституционный кризис».

    В приговоре утверждается, что в случае избрания в Гонконге любых продемократических кандидатов, они бы попытались «наложить вето или отказаться от принятия любого бюджета», предложенного Пекином. А это, в свою очередь, привело бы, по мнению суда, к «серьезному вмешательству, срыву или подрыву выполнения правительством (Гонконга) своих законных функций и обязательств».

    Международные правозащитные организации и некоторые страны Запада выступили с осуждением приговора, заявив, что уголовное преследование активистов было политически мотивированным.

    По словам официального представителя Евросоюза по международным вопросам Набилы Массрали, вынесенный приговор «знаменует дальнейшее ухудшение в Гонконге ситуации в области прав человека и демократическая свобод».

    Власти Австралии возмутилась «продолжающимся широким применением законодательства о национальной безопасности для ареста и давления на продемократических активистов, оппозиционные группы, СМИ, профсоюзы и гражданское общество».

    Двоих обвиняемых суд при этом оправдал, сославшись на недостаток улик, позволяющих утверждать, что они «принимали участие в заговоре» или в принципе «имели намерение подорвать государственную власть».

    Представитель прокуратуры заявил, что оправдательные приговоры будут обжалованы.

    Теги:
    Китай Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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