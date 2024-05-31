В Гонконге осудили участников протестов 2019 года

В Гонконге завершился суд над организаторами и рядовыми участниками акций протеста 2019 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

14 человек (в их числе бывшие законодатели Люн Квок-Хунг и Хелена Вонг, а также журналистка Гвинет Хой) признаны виновными в попытке свержения государственного строя.

По версии прокуроров, «свержение» планировалось совершить путем организации в Гонконге в 2020 г. неофициальных праймериз для отбора независимых кандидатов в Законодательный совет.

Это крупнейший случай применения закона о национальной безопасности, введенного КНР в Гонконге в 2020 году. В общей сложности под обвинение попали 47 жителей города — не только политических активистов, но и рядовых обывателей.

Как и ожидалось, суд встал на сторону обвинения, признав, что проведение праймериз неизбежно «спровоцировало бы в Гонконге конституционный кризис».

В приговоре утверждается, что в случае избрания в Гонконге любых продемократических кандидатов, они бы попытались «наложить вето или отказаться от принятия любого бюджета», предложенного Пекином. А это, в свою очередь, привело бы, по мнению суда, к «серьезному вмешательству, срыву или подрыву выполнения правительством (Гонконга) своих законных функций и обязательств».

Международные правозащитные организации и некоторые страны Запада выступили с осуждением приговора, заявив, что уголовное преследование активистов было политически мотивированным.

По словам официального представителя Евросоюза по международным вопросам Набилы Массрали, вынесенный приговор «знаменует дальнейшее ухудшение в Гонконге ситуации в области прав человека и демократическая свобод».

Власти Австралии возмутилась «продолжающимся широким применением законодательства о национальной безопасности для ареста и давления на продемократических активистов, оппозиционные группы, СМИ, профсоюзы и гражданское общество».

Двоих обвиняемых суд при этом оправдал, сославшись на недостаток улик, позволяющих утверждать, что они «принимали участие в заговоре» или в принципе «имели намерение подорвать государственную власть».

Представитель прокуратуры заявил, что оправдательные приговоры будут обжалованы.