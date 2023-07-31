В Гонконге любитель острых ощущений сорвался с высоты 68-го этажа

ГОНКОНГ. КАЗИНФОРМ – Любитель острых ощущений из Франции Реми Лучиди по прозвищу «Enigma» разбился насмерть, упав с высоты 68 этажа в Гонконге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Sun.

30-летний сорвиголова разбился насмерть, сорвавшись с высоты на уровне пентхауса на верхнем этаже Tregunter Tower в Гонконге. Его смерть констатировали на месте происшествия.

Француз прибыл на небоскреб в четверг вечером, сказав охраннику, что навещает друга. Охранник попытался его остановить, но мужчина уже поднялся наверх.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как Лучиди поднимается на лифте на 49-й этаж, а затем поднимается по лестнице наверх.

В последний раз его видели стучащим в окна здания, зовущим на помощь горничную, после этого он разбился насмерть.

Сотрудники службы безопасности, разыскивающие Реми, позже обнаружили открытый люк на крыше. Полицейские полагают, что он оказался в ловушке за пределами пентхауса и незадолго до своей смерти звал на помощь.

Полиция обнаружила на месте происшествия камеру мужчины, на которой были записаны видео других его рискованных трюков.

Лучиди часто делился захватывающими кадрами своих сложных трюков со своими подписчиками в Instagram.

В леденящих душу кадрах 2019 года Реми снимает себя, идущего по вершине аналогичного многоквартирного дома в Гонконге, всего в нескольких дюймах от края.

Он также был известен тем, что лазал по высотным зданиям по всему миру, в том числе в Болгарии, Колумбии, Франции, Дубае и Польше.