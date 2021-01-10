В голосовании на парламентских выборах принимают участие свыше пяти тысяч содержащихся в СИЗО - КУИС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан», совершеннолетние граждане РК, содержащиеся в следственных изоляторах, приговор в отношении которых не вступил в законную силу, обладают всеобщим активным избирательным правом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КУИС.

В целях реализации прав следственно-арестованных лиц в 16 следственных изоляторах УИС республики были образованы закрытые избирательные участки, входящие в избирательные округа по месту их дислокации, где свыше 5 тысяч человек принимают участие в голосовании на очередных парламентских выборах Республики Казахстан.

В помещениях, где проходит избирательный процесс, обеспечен соответственный контроль, охрана и надлежащий надзор.

Участниками избирательного процесса соблюдаются все необходимые санитарно-противоэпидемические требования.

Все члены избирательной комиссии, в том числе наблюдатели, в регионах, которые по состоянию на 5 января текущего года находились в красных и желтых зонах, предварительно проходили лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР.

Кроме того, доступ в избирательные участки следственных изоляторов произведен в соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность следственных изоляторов и конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан.

В следственных изоляторах республики содержатся около 6 тысяч лиц.