В Глубоковском районе ВКО поэтапно решается проблема с подачей воды

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В посёлке Белоусовка Глубоковского района поэтапно решается проблема с подачей воды в жилые дома. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат ВКО.

«На сегодня жители нескольких улиц уже услышали долгожданный звук льющейся из крана воды. Нужно сказать, что часть проблемных вопросов связана с нерадивым подрядчиком. Компания начала строительство водопровода, а позже объявила себя банкротом и работы остановились.

Естественно, такое поведение вызвало негативные эмоции у жителей посёлка, в социальных сетях начали муссировать эту тему, люди писали жалобы и критиковали действия, как компании-подрядчика, так и районного акимата. Поэтапный запуск водопровода начался в апреле текущего года. Физически невозможно подключить всех абонентов сразу. Те, кто сейчас недовольны, просто ещё пока не дождались свои очереди», - сказали в районном акимате.

Люди отмечают, что ждали подключения много лет. Одна из жительниц Белоусовки рассказала, что живет в посёлке с 1952 года, то есть воды в доме не было 70 лет.

По данным, предоставленным акиматом района, уже проведены работы по заполнению системы водой, устранены порывы, осуществлена промывка системы водопровода.

3 августа проведен запуск сетей нового водопровода по улицам Степная, Кутузова, Крайняя, Советская, Крылова, Панфилова, переулку Степному. Теперь важно, чтобы люди подключились к новым сетям, потому что по старым подача воды прекращена. Дальнейшие планы по запуску нового водопровода следующие: подключение ветки по улице Панфилова от магазина «Стимул», улицы Трактовая, Крылова, Красноармейская, Медведева, Суворова, Ленина, Фрунзе, Павлова, Мельничная, Тохтарова.

После заполнения вышеуказанных веток планируется подключение района Гребенюшки.

Сейчас планомерно ведутся работы по мониторингу водопроводных сетей, беседы с жителями, выясняют, где есть технические проблемы и вопросы и оперативно занимаются их решением и устранением неполадок.

Жителям тоже нужно отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и немного подождать. До наступления заморозков всех абонентов подключат.