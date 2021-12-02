В глазах молодежи Казахстан всегда был узнаваем и уважаем мировым сообществом – Зарема Шаукенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор КИСИ при Президенте РК, академик НАН РК Зарема Шаукенова рассказала о роли молодых казахстанцев в независимом Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Население Казахстана на текущий момент составляет более 19 миллионов человек и половина казахстанцев – 48,5% в возрасте от 0 до 28 лет родились и всю свою жизнь живут в независимой стране. Они не знают, что значит жить в условиях отсутствия независимости. Среднестатистический портрет молодого казахстанца характеризуется уверенностью в незыблемости его человеческих и гражданских прав. Казахстанские девушки и юноши не знают, что такое ограничения в праве выбора своего будущего», - рассказала Зарема Шаукенова в ходе круглого стола «Елбасы аманаты: елдіктің жеті тұғыры», прошедшего в Нур-Султане.

«Молодые казахстанцы не знают, что такое «железный занавес». В глазах нашей молодежи Казахстан всегда был узнаваем и уважаем мировым сообществом. И в этом тоже есть их заслуга. Казахстанская молодежь свободна от идеологических шаблонов прошлого, перед нею открыт весь мир, все достижения мировой цивилизации – культура, наука, технологии. Наши молодые ученые, певцы, художники, спортсмены – все они, – та сила, что созидает новый образ Казахстана на международной арене», - считает директор КИСИ.

По ее словам, дети Независимости талантливы, креативны, прагматичны и амбициозны. Они ставят перед собой высокие планки и успешно их преодолевают.

«Высокое качество казахстанской молодежи является важнейшим достижением Независимости. В то же время, то, что молодые люди воспринимают свои права и возможности как безусловную норму, естественное положение вещей, свидетельствует о глубоком укоренении в сознании молодого поколения Независимости как основополагающей ценности. В пользу этого утверждения говорят истории, рассказанные казахстанцами в рамках челенджа «Тәуелсіздіктің мен үшін маңызы», запущенного МИОР РК в преддверии 30-летнего юбилея. В рамках проекта граждане рассказывают, что для них значит жить в независимой стране. Приведу некоторые цитаты: «Независимость – это когда люди не существуют, а живут с удовольствием»; «Независимость» стоит в одном ряду со словами «свобода», «справедливость», «развитие»; «Независимость – это безоговорочное доверие к себе и гармония с внутренним «я». Это жгучее желание развиваться, идти вперед, заряжаться и делится энергией с ближними. Это чувство ответственности, не как бремени, но как строителя своей жизни», - подчеркнула Зарема Шаукенова.

«Независимость для казахстанцев – это не абстрактное понятие, она имеет конкретное практическое наполнение. Это наше единство во всем его этническом и конфессиональном многообразии, это развитая экономика, действующие социальные лифты, возможность открыто выражать свое мнение и быть сопричастным к политическому управлению страной», - сказала директор КИСИ.

Завершая свое выступление, Зарема Шаукенова процитировала слова Уильяма Годвина – одного из основателей либеральной политической философии, назвавшего Независимость самым великим из всех благ, без которого нельзя пользоваться другими.

«Независимость стала фундаментальной ценностью для всех казахстанцев, вне зависимости от возраста, этнической, конфессиональной и любой другой разделяемой идентичности. Все мы является частью единого народа, созидающего свое будущее и будущее наших потомков. Мы можем придерживаться различных взглядов по некоторым вопросам, и это право нам также дала наша Независимость, но все мы едины в своей любви к Родине, в своей решимости сохранить обретенное право быть хозяевами своей судьбы», - подытожила З. Шаукенова.