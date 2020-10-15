В Германии зафиксирован пик заражений коронавирусом

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии инфицированы около 39 млн человек в мире, более 1,09 млн скончались. Излечившимися считаются более 29 млн пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

В Бельгии зафиксирован антирекорд суточного прироста числа заражений SARS-CoV-2 - 7481. В перерасчет на 100 000 жителей количество новых случаев за последние две недели составило 494 (в столице Брюсселе - более 880). Всего в Бельгии выявлено до сих было более 181,5 тысячи инфицированных коронавирусом.

В Тбилиси и крае Имерети на западе Грузии с 16 октября вступают новые меры борьбы с коронавирусом. В частности, рестораны и развлекательные учреждения не смогут работать позже 22.00, а государственным и частным предприятиям рекомендуется перейти на дистанционный режим работы. За последние сутки в Грузии зафиксировано рекордное число новых случаев заражения - 919. Всего в стране зарегистрировано более 14,4 случаев.

В Польше суточный прирост случаев заражения коронавирусом превысил отметку в 8 тысяч (8 099). Большинство новых случаев приходятся на регион вокруг столицы Варшавы. В общей сложности в Польше выявлено более 149,9 тысячи случаев заражения.

В Австрии за сутки выявлено 1552 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных выросло до 60 224. 664 пациента с COVID-19 проходят лечение в больницах, при этом 119 из них - в реанимации.

В Чехии установлен новый антирекорд по суточному количеству заражений коронавирусом. За последние 24 часа в стране выявлено 9544 новых случаев инфекции. Только накануне прирост составил 8325 случаев. В целом, в Чехии с начала пандемии в марте коронавирусом заразились 139 290 человек. Количество летальных исходов выросло на 35 и достигло 1172.

В Украине по состоянию на утро четверга, 15 октября, зафиксировано 5062 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 73 ранее заболевших, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны. Днем ранее, 14 октября, было зафиксировано 5590 новых случаев заражения. Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро четверга 281 239 человек, умерли от COVID-19 с начала пандемии 5 302 человека.

Суточный прирост числа инфицированных в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 6638 человек - это самый высокий показатель с начала эпидемии в стране. До этого максимум новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа был зарегистрирован 28 марта - 6294. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 341 223 заражения SARS-CoV-2, скончались 9710 пациентов (на 33 больше, чем сутками ранее). По данным портала Worldometer, максимальный показатель прироста новых случаев в Германии по-прежнему приходится на 27 марта - 6933 человека. Всего выздоровели почти 284 600 человек.

Как указывает агентство dpa, сравнивать нынешние показатели прироста с весенними можно лишь условно, поскольку сейчас в Германии проводится значительно больше тестов.

Португалия вводит режим чрезвычайного положения в связи с ростом числа инфицированных вирусом нового типа. Действие постановления изначально рассчитано на 15 дней. Как сообщил премьер Антониу Кошта на заседании кабмина в Лиссабоне, оно позволяет властям накладывать ограничения на передвижение граждан и на общественную жизнь. Принимать участие в общественных собраниях смогут не более пяти человек, а в частных вечеринках - не более 50. В общественных местах предписано носить маски, а также использовать специальное приложение для социального дистанцирования - при походе на работу и в школу. Постановление еще должен одобрить парламент - Собрание республики. Число выявленных инфицированных за сутки достигло в Португалии 14 октября 2072 человек. Это - наибольший показатель с начала пандемии.

В США за сутки число инфицированных коронавирусом выросло на 53 609 до почти 7,95 млн. Количество летальных исходов в результате заражения увеличилось на 869 до 216 650. Это следует из данных издания New York Times, которое ведет учет с начала пандемии.

Младший сын президента США Дональда Трампа - 14-летний Бэррон - был инфицирован коронавирусом. Об этом сообщила его мать, первая леди Соединенных Штатов - Мелания. По ее словам, он сдал тест, результаты которого оказались положительными, однако никаких симптомов не отмечалось. «К счастью, он - крепкий подросток», - добавила супруга главы Белого дома, указав, что последние анализы - отрицательные. Мелания уточнила, что она, супруг и сын были инфицированы одновременно и в этот период «могли заботиться друг о друге и проводить время вместе». Между тем, ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) США Энтони Фаучи, счел, что Дональд Трамп, переболевший COVID-19, более не является активным распространителем вируса и может 15 октября посетить запланированное мероприятие в ратуше Майами (штат Флорида), не ставя под угрозу здоровье окружающих.

В Бразилии за минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли еще 749 человек. По данным министерства здравоохранения страны, число инфицированных выросло за сутки на 27 235 человек и достигло 5 140 863. От последствий заражения коронавирусом в Бразилии уже умерли в общей сложности 151 747 человек. По данным портала Worldometer, Бразилия занимает второе место в мире после США по количеству смертей от коронавируса и третье - по количеству заражений после США и Индии.