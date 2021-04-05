В Германии выступают за предоставление больших привилегий для вакцинированных людей

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил, что жители ФРГ, которые были полностью вакцинированы, смогут быстрее вернуться к обычному образу жизни, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Глава ведомства здравоохранения Германии заявил, что новые данные о COVID-19 показывают, что лица, получившие вакцину смогут путешествовать, посещать магазины или ходить в парикмахерские без ограничительных мер, таких как необходимость представлять отрицательный тест на коронавирус.

Свое заявление Й.Спан основал последними научными результатами доклада немецких ученых Федеральному министерству здравоохранения.

Немецкий институт Роберта Коха по борьбе с болезнями считает, что полностью вакцинированные люди больше могут не выходить на карантин.

Институт заявляет, что риск передачи инфекции от вакцинированных лиц через 15 дней после получения второй дозы был меньше, чем у лиц без симптомов инфекции, и которые только получили отрицательный экспресс-тест на антиген.

«Полностью вакцинированный человек может в будущем лечиться либо обслуживаться наравне с гражданами, имеющими отрицательный результат теста на коронавирус», - предполагает Й.Спан.

Тем не менее, министр здравоохранения отметил, что подобные меры будут предприняты только после того, когда «третья волна» коронавируса в ФРГ и ЕС закончится. И после изучения дальнейших вариантов ослабления карантина, включая широкое применения служб быстрого тестирования.

По его словам, вакцинированные немцы смогут эффективно увидеть, как жесткие меры изоляции будут сняты для них через две недели после получения второго укола.

В настоящее время более 12% жителей Германии получили хотя бы первую дозу двухфакторной вакцины против COVID-19, что составляет более 10 млн граждан.