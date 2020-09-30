В Германии вводят новые меры по борьбе с коронавирусом

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с главами всех 16 федеральных земель Германии для того, чтобы принять дальнейшие меры по сдерживанию роста коронавирусной инфекции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча была созвана в связи с ростом числа случаев инфицирования COVID-19 по всей Германии. За последние 24 часа органы здравоохранения ФРГ зарегистрировали более 2000 новых случаев заболевания коронавирусом.

Канцлер А.Меркель предупредила, что при нынешних темпах заражения в Германии к концу года может быть зарегистрировано более 19 тысяч случаев в день.

По словам А.Меркель, цель новых мер заключается в том, чтобы власти предупредили рост опасной инфекции и избежали национальной изоляции.

«Мы хотим действовать на региональном уровне, конкретно и целенаправленно, а не снова закрывать всю страну - это нужно предотвратить любой ценой», - заявила А.Меркель на пресс-конференции.

Участники совещания национального уровня согласились ограничить проведение вечеринок в районах с высоким уровнем заражения. В районах, где в течение семи дней регистрируется более 35 случаев инфицирования на 100 000 жителей, количество частных вечеринок будет ограничено до 25 человек, а количество собраний в общественных местах, теперь ограничено 50.

Именно свадьбы, вечеринки и другие частные мероприятия считаются источниками роста числа случаев COVID-19 по всей Германии. Так, в Северном Рейне-Вестфалии, самой густонаселенной федеральной земле страны, вспышка болезни на свадьбе в городе Хамм привела к заражению более 100 человек, в том числе 40 детей.

«Мы многому научились, и за все лето преуспели в борьбе с КВИ», - подчеркнула А.Меркель. Однако она отметила, что рост числа заражений в преддверии осени и зимы вызывает беспокойство.

Тем не менее, власти ФРГ считают главным приоритетом правительства сохранение и функционирование экономики, школ и детских садов.

Кроме того, в 16 федеральных землях теперь будет возможность ввести временные ограничения и запрет на продажу алкоголя в ресторанах и барах, чтобы предотвратить рост инфекции.

Министр-президент Баварии Маркус Сёдер заявил, что это было частью его «триады» мер. «Больше масок, меньше алкоголя и меньше праздников», - сказал М.Сёдер.

Что касается ношения масок, федеральное правительство и главы земель категорически отвергли любое ослабление гигиенических мер, а также социального дистанцирования. Маски в некоторых общественных местах будут по-прежнему обязательны, их ношение будет постоянно контролироваться властями.

Еще одна мера сдерживания - штраф в размере 50 евро для лиц, которые предоставляют ложную информацию в ресторанах и других закрытых заведениях, где требуется оставлять контактную информацию в целях отслеживания возможных источников заражения.

Канцлер А.Меркель и главы правительств земель ФРГ призвали граждан воздержаться текущей осенью от поездок в районы риска.

В нескольких соседних с Германией странах, таких как Бельгия, Нидерланды и Франция, также наблюдается всплеск случаев заболевания. А.Меркель подчеркнула, что правительство Германии продолжит работать вместе с другими странами ЕС над мерами по смягчению последствий.