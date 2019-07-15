В Германии ведется расследование против кандидата на пост главы Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Комитет парламента Германии проводит расследование в отношении министра обороны Урсулы фон дер Ляйен, претендующей на пост председателя Европейской комиссии, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на журнал Politico.

Следственный комитет Бундестага (самый «жёсткий» инструмент который депутаты могут использовать для расследования правительственных преступлений) изучает, каким образом выгодные контракты от немецкого оборонного ведомства были заключены с внешними консультантами без надлежащего контроля, и способствовала ли этим сделкам сеть неофициальных личных связей.

Депутаты Бундестага, рассматривающие это дело, уже заявили, что Урсуле фон дер Ляйен все равно придется отвечать на их вопросы, даже если она будет утверждена в качестве председателя Еврокомиссии.

«Какая бы ни была работа госпожи фон дер Ляйен в будущем, она никоим образом не изменит того факта, что комитет будет вызывать её и задавать вопросы», - приводятся слова члена парламента и представителя по политике безопасности оппозиционной партии «Зелёных» Тобиаса Линднера.

В ноябре прошлого года министр обороны, которая является давней соратницей канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сказала парламенту Германии, что при найме внешних консультантов были допущены «ошибки», и что «этого не должно было случиться». Но она защищала использование таких консультантов, заявив, что они должны были провести реформу министерства.

Фон дер Ляйен заявила, что проблемы возникли вследствие совокупности обстоятельств, таких как небрежность, стремление выполнить задачу быстро и ошибки людей, перегруженных работой. Но следствие предполагает, что некоторые консультанты имели привилегированный доступ к чиновникам министерства, которые помогли им обойти правила и выиграть контракты на миллионы евро.

Хотя нет никаких предположений о том, что сама фон дер Ляйен была частью этой деятельности, тем не менее, более широкое использование внешних консультантов стало отличительной чертой её пребывания на посту министра обороны с декабря 2013 года.

Впервые общественность узнала о скандале осенью 2018 года, когда в СМИ попали внутренние сообщения Федерального аудиторского управления Германии. Наблюдатель, который следит за движением денежных средств правительства Германии, отметил десятки нарушений при найме внешних консультантов министерством обороны ФРГ.

В 2015 году, например, министерство потратило до 100 млн евро на внешних консультантов, но официально заявило только о 2,2 млн евро. Год спустя министерство потратило до 150 млн евро на консультантов, заявив лишь о 2,9 млн евро.

Основная критика аудиторов заключалась не в том, что министерство оплатило услуги внешних консультантов - что, по мнению экспертов по безопасности, необходимо, особенно когда речь идет о применении новых цифровых технологий. Скорее речь шла о том, как распределялись контракты. Помимо прочего, вызывают вопросы договоры, заключённые с фирмами «Аксенчер» (Accenture) и «Маккинси» (McKinsey).

Проанализировав 56 из 375 контрактов, заключенных с консультантами в 2015 и 2016 годах, Федеральное аудиторское управление обнаружило, что в подавляющем большинстве случаев министерство обороны не предоставило достаточных оснований для принятия решения о необходимости внешних консультаций. В более чем трети случаев процедуры не соответствовали обычным правилам присуждения контрактов.

После того как скандал получил резонанс, оборонное ведомство пообещало принять меры для предотвращения дальнейших ошибок. Но после того, как некоторые высокопоставленные чиновники отказались разговаривать с парламентариями, депутаты объединились и создали следственный комитет в декабре 2018 года, который позволяет им вызывать свидетелей.

Отметим, Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС номинирована на пост главы Еврокомиссии на 2019-2024 годы. Теперь 16 июля её должен утвердить в этой должности Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге.