​В Германии тестируют четырехдневную рабочую неделю

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - С сентября немецкие компании смогут подать заявку на участие в эксперименте: из них выберут более 50, которые получат консультации по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Они перейдут на нее на полгода с февраля 2024. Зарплата у сотрудников останется та же. В эксперименте примут участие компании разных размеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.



Это станет крупнейшим подобным тестом в Германии. Тут с сокращением рабочего времени вообще сложно. Пока, например, Австралия, Исландия и Великобритания уже тестировали такую модель, некоторые бизнесмены и политики в Германии говорили, что она просто не будет работать и потянет экономику вниз. Так ли это, сейчас и проверят - после тестирования консалтинговая компания Intraprenör и ученые из университета Мюнстера оценят результаты эксперимента.

Похожий тест в Великобритании показал, что те, кто работают четыре дня в неделю, а не пять, в целом более довольны своей жизнью и более здоровы. Они, например, реже берут больничные. Прибыль британских компаний-участниц эксперимента в среднем выросла на 1,4 процента. Из 10 фирм, которые тестировали модель, 9 решили применять ее и далее. Но посмотрим, что скажет Германия.