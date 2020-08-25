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В Германии - снова более 2 тысяч случаев коронавируса за сутки

25 Августа 2020 13:11
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В Германии - снова более 2 тысяч случаев коронавируса за сутки

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В Германии вновь зафиксирован самый крупный показатель дневного прироста случаев коронавируса. За минувшие сутки коронавирусом в стране заразились 2034 человека, сообщил Институт имени Роберта Коха утром в субботу, 22 августа. Это наибольшее количество инфицирования с конца апреля. Максимальный суточный прирост случаев SARS-CoV-2 - более 6 тысяч - был зафиксирован в конце марта - начале апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

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Особенно много новых заражений фиксируется в западных и южных землях страны, а также в Берлине. По последним данным, в Германии с начала пандемии вирусом SARS-CoV-2 заразились уже 232 082 человек, выздоровели - 206 600. От последствий коронавирусной инфекции скончались 9267 человек.

Эксперты указывают на тенденцию, свидетельствующую о повсеместном росте случаев инфекции в ФРГ. Количество новых случаев SARS-CoV-2 в последние недели заметно увеличивается и в других европейских странах.

Рост заражаемости коронавирусом в последнее время, по всей видимости, вызван в первую очередь возвращением из отпуска большого числа людей, а также проведением крупных вечеринок. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в связи с этим вновь высказалась против дальнейшего ослабления коронавирусных ограничений. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) призвал полностью отменить предстоящий карнавальный сезон.


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#Здравоохранение   #Германия   #Общество   #Коронавирус  
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