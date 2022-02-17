В Германии решили выходить из пандемии в три этапа

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Во многих странах Евросоюза отменяют или уже отменили почти все эпидемиологические ограничения. Теперь и в Германии принято решение начать постепенное возвращение к почти допандемийному образу жизни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

На совещании канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) с премьер-министрами федеральных земель 16 февраля принята стратегия поэтапного возвращения к почти допандемийному образу жизни.

В Германии дольше, чем в других странах, медлили с либерализацией. В первую очередь потому, что доля невакцинированных в Германии - особенно пожилых людей - выше. Но на фоне постепенного снижения ежедневного числа новых заражений и сравнительно благополучного положения в больницах и отделениях интенсивной терапии и в Германии решили больше не тянуть. В три этапа к началу весны планируется отменить значительную часть все еще действующих в Германии карантинных ограничений.

Первый этап, который фактически уже начался, - это отмена всяких ограничений на личные контакты для привитых и переболевших ковидом. Для непривитых действующие ограничения сохраняются до 19 марта: если хоть один взрослый участник частной вечеринки не вакцинирован, то в гости можно приглашать не более двух человек из другого домохозяйства.

На этом же этапе отменяется контроль на входе в любые магазины, в частности, промтоварные, отовариваться в которых до сих пор могли только привитые и переболевшие. Впрочем, в некоторых федеральных землях такое ограничение уже отменили, не дожидаясь совещания у канцлера. Правда, пока остается необходимость одевать во всех магазинах защитную маску.

Второй этап начнется 4 марта. С этого дня ходить по ресторанам и ночевать в гостиницах смогут не только привитые и переболевшие, но и клиенты со свежим отрицательным тестом на коронавирус. Ограничения останутся для ночных клубов и дискотек: в них до поры до времени будут пускать только дважды привитых, причем, еще и с негативным тестом или бустерной прививкой.

На массовые надрегиональные мероприятия, в том числе, спортивные под открытым небом (имеются в виду крупные футбольные матчи) будут пускать до 75 тысяч зрителей, но только привитых, переболевших, с бустерной прививкой или отрицательным тестом. В закрытые помещения - не более шести тысяч. И то при условии, что заполнены не больше 60 процентов зрительских мест, а сидящие на них одели защитные маски.

Наконец, третий этап, начнется 20 марта - с наступлением в Германии метеорологической весны. С этого дня, как сказано в одобренном на совещании у канцлера постановлении, «должны быть отменены все существенные защитные меры», если ситуация в больницах это позволит. При этом, однако, не уточняется, какие именно меры глава правительства Германии и земельные премьеры считают «существенными».

В Дании и Норвегии уже сейчас практически никаких ограничений не осталось. Австрия, одной из первых в Европе сделавшая вакцинацию от коронавируса обязательной, отменит большую их часть 5 марта. Во Франции в среду снова открылись дискотеки, на концерты продают и стоячие места. В Нидерландах ночным клубам и барам разрешено работать до часа ночи. В Швейцарии теперь тоже не осталось почти никаких ограничений - только обязанность одевать защитную маску в общественном транспорте, медицинских учреждениях и пятидневная самоизоляция для позитивно протестированных на коронавирус.