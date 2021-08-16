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В Германии разрешили вакцинацию подростков от 12 лет и старше

16 Августа 2021 23:00
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В Германии разрешили вакцинацию подростков от 12 лет и старше

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - При «тщательной оценке» преимущества вакцинации подростков от коронавируса перевешивают возможные риски, отметили в Постоянном комитете по вакцинации. Глава Минздрава ФРГ назвал это решение «хорошей новостью», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

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Постоянный комитет по вакцинации (Stiko) рекомендует введение вакцин от коронавирусной инфекции подросткам в возрасте от двенадцати лет и старше. Как заявили в Stiko в понедельник, 16 августа, эксперты пересмотрели свою оценку.

Согласно заявлению Stiko, корректировка была сделана в результате обработки дополнительной информации о возможных побочных эффектах, в частности, при широкомасштабной программе вакцинации подростков в США, где, по данным комитета, уже вакцинированы почти десять миллионов молодых людей. Так, изучалась информация о случаях воспаления миокарда, которые являются очень редким побочным эффектом вакцинации, особенно у подростков мужского пола. Полученные данные показали, что при соответствующей медицинской помощи они протекают легко.

Кроме того, «математическое моделирование» показало, что, учитывая дельта-вариант, который сейчас также доминирует в Германии, существует «значительно более высокий риск» заболевания в случае возможной четвертой волны инфекций осенью, указывает Stiko. При «тщательной оценке» преимущества вакцинации перевешивают возможные риски, отметили в комитете.

Федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) назвал заявление Stiko «хорошей новостью». «Родители молодых люди получили четкую рекомендация принять решение в пользу вакцинации», - цитирует его агентство AFP.

По словам министра, в Германии доступна вакцина в достаточном количестве для всех возрастных групп. При желании вакцинация может «состояться уже на этой неделе».

По данным Института имени Роберта Коха, на 15 августа в Германии полностью привиты более 47 млн человек (57,2 процента населения). 63,2 процента жителей страны получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.


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#Здравоохранение   #Германия   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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