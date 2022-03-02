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В Германии растет уровень инфляции

2 Марта 2022 15:15
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В Германии растет уровень инфляции

БРЮССЕЛЬ-БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Цены на энергоносители привели к росту инфляции в феврале 2022 года в ФРГ, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно новым данным, потребительские цены в Германии выросли более чем на 5% в прошлом месяце. Немецкие эксперты предупреждают, что в связи с ситуацией в Украине, которая вызвала неопределенность в отношении цен на энергоносители, высокая инфляция в стране может сохраниться.

Данные федерального статистического управления Германии «Destatis» показывают, что уровень инфляции вырос на 0,9% по сравнению с январем 2022 года. В декабре 2021 года инфляция составила 5,3%.

На уровень инфляции в феврале в первую очередь повлияли цены на энергоносители, а также текущие проблемы, связанные с пандемией коронавируса, говорится в сообщении Destatis.

Майкл Хейз, главный экономист поставщика финансовых услуг HQ Trust сказал в интервью немецким СМИ, что ожидает, что темпы инфляции останутся на уровне 5% в течение следующих нескольких месяцев.

После публикации данных по Германии ожидается, что в среду будут опубликованы данные по инфляции в еврозоне.

Принятие мер по борьбе с растущей инфляцией станет центральной темой заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) на следующей неделе, и некоторые эксперты ожидают, что ЕЦБ быстрее ужесточит денежно-кредитную политику.

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#Экономика   #Германия   #Мировые новости  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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