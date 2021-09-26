В Германии проходят первые с начала века выборы без Ангелы Меркель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Германии в это воскресенье проходят первые за 19 лет выборы Бундестага, на которые правящий Христианско-демократический союз ведет не Ангела Меркель. Канцлер Германии Ангела Меркель еще три года назад объявила, что после этих выборов уйдет на покой. В результате ХДС может лишиться власти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com.

Предвыборные опросы вообще показывают, что в Германии, скорее всего, закончилась долгая эпоха, когда страной, время от времени сменяясь - или вступая в коалицию друг с другом, как в трех из четырех последних циклов, - правили две большие «зонтичные» партии: правоцентристский блок ХДС/ХСС и левоцентристская Социал-демократическая партия (СДПГ).

Часть голосов у тяжеловесов отобрала анти-иммигрантская правопопулистская партия «Альтернатива для Германии», поднявшаяся на миграционном кризисе 2015-2016 годов, а в последнее время еще более впечатляющий рывок сделали немецкие зеленые.

Кроме того, от ХДС отвернулись многие избиратели, которые голосовали скорее за Меркель, чем за ее партию.

В итоге у трех лидирующих партий - социал-демократов, ХДС и зеленых - рейтинги настолько близки, что, с одной стороны, день голосования может преподнести любые сюрпризы, а с другой, один результат выборов можно предсказать с очень большой долей уверенности: Германией будет править коалиция, причем, скорей всего, коалиция трех партий, а не двух, как было все четыре избирательных цикла при Меркель.

Есть несколько вариантов состава этой коалиции. Лидеры социалистов и зеленых на финише предвыборной кампании довольно наглядно демонстрировали симпатию и близость взглядов. Кроме того, все ведущие игроки решительно отказываются брать в будущее правительство «Альтернативу».

После объявления Ангелы Меркель об уходе руководство Христианско-демократического союза долго подбирало ей замену и трижды сделало осторожный, «номенклатурный» и, как можно судить по предвыборным опросам, неудачный выбор. Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Армин Лашет в рейтингах личной популярности сильно уступает Олафу Шольцу и лишь немного опережает, например, лидеров «Альтернативы» Алису Вайдель и Тино Крупаллу.

Зеленые тоже, судя по результатам опросов, прогадали, назначив «шпитценкандидатом», то есть лидером списка и кандидатом в канцлеры, сопредседательницу партии Анналену Бербок. В конце апреля - начале мая, сразу после назначения Бербок, партия «Союз 90/Зеленые» (Bündnis 90/Die Grünen) ненадолго стала самой популярной партией Германии, но затем растеряла преимущество.

Социалисты же поступили несколько нетривиально, назначив кандидатом в канцлеры не одного из двух сопредседателей партии, представителей левого крыла в СДПГ Саскию Эскен или Норберта Вальтер-Борьянса, а консервативного вице-канцлера и министра финансов Олафа Шольца.

До самых последних дней перед выборами это решение выглядело удачным, но что принесет день голосования - отдельный вопрос.