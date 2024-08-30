В Германии предлагают стимулировать работающих пенсионеров крупной суммой

Правящая коалиция предлагает выплачивать так называемый «бонус за отсрочку пенсии»: то есть каждый работающий пенсионер получит право на единовременную выплату, которая будет равняться сумме неполученной за это время пенсии. Речь об этом идет в правительственном документе, который оказался в распоряжении BILD, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

Новая схема предполагает, что гражданин Германии, который проработает на год больше и не будет получать за это время пенсию, получит положенные ему выплаты единовременно. Так, при пенсии в 1200 евро в месяц эта сумма составит 14 400 евро. При этом пока что неясно, будет ли эта выплата освобождена от налогов (скорее всего, нет) и можно ли накапливать ее более трех лет.



В правительстве подчеркивают, что бонус за отсрочку выхода на пенсию призван помочь удержать более квалифицированных работников, которые приближаются к выходу на пенсию. Согласно документу, новые правила будут применяться с 2027 года — при этом работодателям будет предоставлено право ограничивать продолжительность работы пожилых сотрудников.