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В Германии построен новый завод по производству вакцин от коронавируса

Автор:  
Арнур Рахимбеков
11 Февраля 2021, 12:06
В Германии построен новый завод по производству вакцин от коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Фармацевтическая компания BioNTech сообщила о расширении производства вакцин от коронавируса путем открытия нового завода в Германии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Разработчик вакцин BioNTech запустил производство вакцины COVID-19, разработанной совместно с американским гигантом Pfizer, на новом заводе в немецком городе Марбурге (в 75 километрах от г.Франкфурта). Этот объект значительно увеличит объемы поставок вакцин в Евросоюзе.

«Мы запустили производственный процесс на заводе в Марбурге с выполнения первого этапа: производства частиц мРНК, которые являются активным фармацевтическим ингредиентом», - говорится в заявлении компании «BioNTech».

После технических процедур, очищенный и концентрированный продукт будет транспортирован на площадку «производственного партнера» для завершения работы в стерильных условиях, сообщают в компании.

В первой половине 2021 года компания BioNTech планирует произвести до 250 млн доз вакцины от COVID-19 на своем предприятии в Марбурге.

Ожидается, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проведет первую проверку качества медпрепаратов, произведенных на данном заводе в феврале-марте текущего года.

В компании добавили, что годовая производственная мощность предприятия в Германии составит 750 млн доз.

Для расширения объемов производства компания в прошлом году приобрела Марбургский завод у швейцарского фармацевтического гиганта «Novartis», где работало около 300 сотрудников. Новые владельцы отметили, что сохранили предыдущий персонал.


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