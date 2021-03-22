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    23:00, 21 Март 2021 | GMT +6

    В Германии ожидают ужесточения действующих мер по коронавирусу

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    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Немцы ожидают, что в понедельник власти объявят о новом продлении и, возможно, даже большем ужесточении уже действующих мер. Во всяком случае на этом настаивает канцлер Ангела Меркель. В то же время её ведомство собирается разработать программу серьёзной помощи туристической и гостиничной отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.


    Одна из крупнейших туристических компаний Германии возобновляет полёты в Испанию, на Майорку: в воскресенье отправился первый самолёт из Ганновера. Накануне немецкие власти исключили Балеарские острова из списка опасных регионов — в котором пока остаётся большая часть территории самой Германии. Сегодня немцам гораздо проще улететь за границу, чем перемещаться по собственной стране.

    Сейчас карантин в Германии не такой жёсткий, как зимой, но постоянные продления ограничений выводят на улицы манифестантов. В субботу до 20 тысяч человек собрались в Касселе. Полиция применила слезоточивый газ, дубинки и водяные пушки для разгона манифестантов, заявив, что те пытались прорваться сквозь ограждения и нападали на стражей порядка.


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