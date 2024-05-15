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    23:46, 14 Май 2024 | GMT +6

    В Германии один из участников массовой драки пытался использовать нож «мачете»

    нож
    Фото: pixabay.com

    В немецком городе Лейпциг произошла уличная драка с участием нескольких мужчин, один из которых имел при себе длинный нож «мачете», сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Инцидент произошел в воскресенье, в одном из неблагополучных районов города. По данным немецких СМИ, вооруженные стычки между бандами наркоторговцев постоянно происходят в этих районах г. Лейпцига.

    Как стало известно изданию BILD, причастные к этому инциденту предположительно являются выходцами из Турции. Сообщается, что один из участников драки был госпитализирован.

    Полиция проводит розыск участников драки.

    Теги:
    Борьба с преступностью Криминал Мировые новости Германия
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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