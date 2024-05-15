23:46, 14 Май 2024 | GMT +6
В Германии один из участников массовой драки пытался использовать нож «мачете»
В немецком городе Лейпциг произошла уличная драка с участием нескольких мужчин, один из которых имел при себе длинный нож «мачете», сообщает собственный корреспондент Kazinform.
Инцидент произошел в воскресенье, в одном из неблагополучных районов города. По данным немецких СМИ, вооруженные стычки между бандами наркоторговцев постоянно происходят в этих районах г. Лейпцига.
Как стало известно изданию BILD, причастные к этому инциденту предположительно являются выходцами из Турции. Сообщается, что один из участников драки был госпитализирован.
Полиция проводит розыск участников драки.