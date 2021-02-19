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В Германии нашли неплательщика алиментов полицейские СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
19 Февраля 2021, 11:08
В Германии нашли неплательщика алиментов полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские разыскивают 21 неплательщика алиментов, 19 должников и 19 человек, утративших связь с родственниками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, должников находят и ближнем, и дальнем зарубежье.

«Один из должников ранее выехал в Германию. Сотрудникам миграционной службы удалось созвониться с ним, разъяснить ситуацию о том, что по решению суда он является должником по алиментам. Теперь после подтверждения официальными органами его местонахождения материал будет передан судебным исполнителям», - рассказал начальник управления миграционной службы Талгат Абилов.

Другая категория – люди, которые на протяжении долгого времени не выходят на связь с родными.

Жительница Тайыншинского района обратилась в полицию с просьбой найти ее 52-летнего брата. Он уехал на заработки и с сентября перестал выходить на связь.

«Потребовалось два дня, чтобы установить: мужчина официально не трудоустроен, подрабатывает разнорабочим в одном из столичных хозяйств. Женщине помогли связаться с братом, после нескольких месяцев она услышала голос родного человека», - добавили в пресс-службе.


Северо-Казахстанская область   Германия   МВД РК   Общество  
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