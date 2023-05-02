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В Германии начал действовать единый проездной билет за 49 евро

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
2 Мая 2023, 02:17
В Германии начал действовать единый проездной билет за 49 евро wikipedia.org

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В ФРГ начал действовать единый проездной билет. По нему можно совершать поездки практически на всех видах транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

В рамках кампании по привлечению населения к использованию общественного транспорта, в Германии введен ежемесячный проездной билет стоимостью 49 евро.

С первого мая жители страны с таким проездным могут совершать поездки на поездах, трамваях, автобусах, метро и паромах. Ранее министр транспорта заявил, что этот шаг направлен на «сокращение выбросов и преодоление кризиса стоимости жизни».

Проездной доступен через приложение для смартфонов или в виде чип-карты. Как ожидается, со временем, цены будут повышаться. Скоростные поезда и автобусы дальнего следования оплачиваются отдельно.

Инициатива по сокращению использования личных автомобилей оказалась эффективной в Люксембурге. Там общественный транспорт стал бесплатным три года назад.


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