В Германии наблюдается рост «балконных» солнечных панелей

Теперь солнечные панели стали неотъемлемой частью крыш новых жилых комплексов в Германии: крупномасштабные фотоэлектрические системы на крышах производят электроэнергию для домовладельцев, которую можно использовать немедленно, хранить на будущее или продавать.

Но арендаторы и владельцы, которые не хотят сразу вкладывать десятки тысяч евро, также могут извлечь выгоду из солнечной технологии.

Малые солнечные системы, устанавливаемые на балконах или террасах, становятся все более распространенными в густонаселенных районах ФРГ.

Эти балконные фотоэлектрические системы вызвали настоящий бум в последние годы. Согласно реестру рыночных данных и оценкам Немецкой ассоциации солнечной промышленности (BSW), в настоящее время в Германии насчитывается около 1 млн «подключаемых солнечных устройств».

Популярность малых солнечных батарей растет: количество систем удвоилось за год. «Мы предполагаем, что миллионное подключаемое солнечное устройство уже работает, поскольку дополнительные регистрации все еще ожидают рассмотрения в Федеральном сетевом агентстве», — говорит управляющий директор компании BSW Карстен Кёрниг.

Одной из причин высокого спроса, вероятно, является простота установки и значительный эффект экономии расходов на электроэнергию. Систему можно установить вручную и подключить к розетке, хотя панели ограничены подключаемой нагрузкой в ​​800 Вт.

Когда светит солнце, они снабжают дом или квартиру электричеством: в это время потребители получают меньше или вообще не получают электричества от коммунальной службы.

Если использовать такие приборы, как стиральная или посудомоечная машина, в зависимости от погоды, можно сэкономить много денег на счетах за электроэнергию в конце месяца. Это может привести к экономии в несколько сотен евро в год.

Благодаря экономии на расходах на электроэнергию, которую обеспечивают балконные фотоэлектрические системы, эти недорогие системы обычно окупаются всего за несколько лет. Поэтому Федеральное управление по солнечной энергетике (BSW) уверено, что конца росту подключаемых солнечных устройств не видно.

По состоянию на 10 июня, Реестр рыночных данных сообщил о 975 583 системах, находящихся в эксплуатации. Из-за задержки регистрации на месяц общее число, вероятно, уже превысило один миллион. Ровно год назад, в июне 2024 года, в реестре было зарегистрировано всего полмиллиона систем.

Власти уверены, что бум «балконных» панелей сформирует облик внутренних районов городов. Причиной является упрощение использования таких устройств за счет требования получения разрешения для арендодателей, которое было введено предыдущим федеральным правительством.

- Все более широкие слои населения получают выгоду от перехода на солнечную энергию, — уверен генеральный директор BSW.

Несмотря на бум этих устройств, их доля в производстве электроэнергии в Германии остается относительно небольшой. Все установленные балконные фотоэлектрические системы в настоящее время имеют совокупную максимальную установленную мощность всего около 0,9 гигаватт — более крупные солнечные системы только в Германии, например, на крышах или отдельно стоящих поверхностях, имеют более чем в сто раз больше.

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