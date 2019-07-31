В Германии мигрант столкнул под поезд женщину с ребенком

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ. КАЗИНФОРМ – 29 июля на центральном вокзале Франкфурта-на-Майне мужчина столкнул на рельсы 8-летнего мальчика и его мать под прибывающий высокоскоростной поезд. Ребенок погиб, женщина выжила, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Преступник пытался сбежать, но был задержан очевидцами и передан полиции.

По данным полиции, свидетели сообщили, что злоумышленник также пытался столкнуть на рельсы другого человека во время приближения поезда междугородного экспресса, но потенциальной жертве удалось избежать падения.

Следствие установило, что нападавший - проживающий в Швейцарии 40-летний гражданин Эритреи. Женат и является отцом троих детей. По информации следователей, каких-либо связей между ним и жертвами не обнаружено. Мужчина получил убежище в Швейцарии в 2008 году. Местные власти считали его интеграцию в общество образцовой, об этом даже сообщали швейцарские СМИ, отметил глава МВД Германии. Тем не менее, пять дней назад мужчина угрожал соседу ножом, и впоследствии был выдан ордер на его арест. Это могло послужить причиной его поездки в Германию.

У германской прокуратуры нет доказательств того, что мужчина, обвиняемый в убийстве и покушении на убийство, находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Нападавший пока не прокомментировал свои мотивы. Его намерены подвергнуть психиатрической экспертизе.

Вскоре после трагедии люди начали приносить цветы и свечи к стихийному мемориалу на вокзале. Глава немецкого МВД назвал происшествие «хладнокровным убийством» и «ужасным преступлением».

30 июля, на специально созванной пресс-конференции в Берлине министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что численность сотрудников полиции на немецких железнодорожных вокзалах следует увеличить. Кроме того, следует изучить технические возможности для усиления безопасности, добавил министр, который прервал свой отпуск из-за недавней трагедии на вокзале Франкфурта-на-Майне.