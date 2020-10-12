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В Германии боятся продолжения пандемии в 2021 году

Редактор:  
Ринат Дусумов
12 Октября 2020, 22:29
В Германии боятся продолжения пандемии в 2021 году

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Большинство граждан ФРГ опасается, что пандемия нового коронавируса не утихнет и в будущем 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

Согласно опросу общественного мнения, проведенному по заказу страховой компании Ergo, такие опасения «полностью» или «почти полностью» разделяют 60 процентов респондентов. И только 18 процентов «полностью не разделяют» или «почти не разделяют» такие страхи.

Примечательно, что больше всего продолжения пандемии боятся люди в возрастной группе от 18 до 30 лет (70 процентов). А меньше всего такие опасения испытывают люди в возрасте от 31 до 40 лет, но и здесь этот показатель достиг 54 процентов.

Причисляют самих себя к группе риска, которая может особенно сильно пострадать от COVID-19, в среднем 41 процент участников опроса. Среди молодых людей до 30 лет так говорят о себе 11 процентов респондентов, а в группе страже 60 лет - 75 процентов.


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