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В Германии арестованы подозреваемые в убийстве двух полицейских

1 Февраля 2022 22:22
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В Германии арестованы подозреваемые в убийстве двух полицейских

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция Германии арестовала подозреваемых в убийстве двоих полицейских в понедельник, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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24-летняя сотрудница полиции и ее 29-летний коллега были застрелены в местности Кусел, недалеко от города Кайзерслаутерн после того, как они остановили автомобиль с подозреваемыми. Перед смертью стражи правопорядка успели передать сообщение по рации: «Они стреляют». Немецкая пресса пишет, что полицейские, возможно, обнаружили запрещенные предметы в автомобиле подозреваемых.

В тот же день немецкая полиция арестовала двух подозреваемых. Спецназ арестовал 38-летнего мужчину в городе Зульцбахе на западе земли Саар после масштабной засады. Другой, мужчина 32 лет, позже был арестован в том же районе без сопротивления. Аресты произошли в 37 километрах от убийства.

По словам представителя полиции, подозреваемых допросят, чтобы выяснить, были ли у них другие сообщники. Оба подозреваемых являются гражданами Германии. Во время обысков у них изъято оружие.

Канцлер Германии Олаф Шольц написал в Twitter: «Глубоко опечален тем, что произошло в Куселе. Мои соболезнования семьям двух молодых полицейских. И я думаю о многих полицейских, которые каждый день рискуют своей жизнью, чтобы защитить граждан страны. Мы должны быстро выяснить мотивы преступления».



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#Происшествия   #Германия   #Криминал  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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