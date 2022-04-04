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В Генпрокуратуре РК ответили на посты в соцсетях о применении недозволенных методов следствия

Автор:  
Серик Сабеков
4 Апреля 2022, 17:18
В Генпрокуратуре РК ответили на посты в соцсетях о применении недозволенных методов следствия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре РК ответили на посты в социальных сетях о якобы продолжении применения недозволенных методов следствия к задержанным по январским событиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соцсетях публикуются посты о продолжении применения недозволенных методов следствия к лицам, содержащимся в настоящее время под стражей. Заверяем, что никакого насилия в отношении указанных лиц не допускается», - сказал заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

При этом, по его словам, продолжается работа по смягчению примененных ранее мер пресечения. Прокурорами проводятся встречи с родственниками задержанных и привлекаемых лиц, тщательно проверяются их аргументы, доводы и с учетом этого принимаются решения об изменении мер пресечения.

«С учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов 275 лицам содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство», - уточнил Елдос Килымжанов.


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