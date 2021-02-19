В Генпрокуратуре презентовали цифровые проекты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Генеральной прокуратуре РК состоялась презентация цифровых проектов Комитета по правовой статистике и специальным учетам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая мероприятие, заместитель Генпрокурора Марат Ахметжанов отметил, что в рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан» совместно с госорганами реализованы проекты по автоматизации уголовного и административного процессов, назначению проверок, работе с обращениями.

Они направлены на оптимизацию деятельности государственных органов, усиление защиты прав граждан, обеспечение прозрачности и достоверности правовой статистики, минимизацию коррупционных рисков, а также экономию бюджетных средств.

Журналистам продемонстрированы возможности цифровых проектов: «Единый реестр административных производств», «Единый реестр субъектов и объектов проверок», «Электронные обращения» и информационный сервис «Qamqor».

В частности, приглашенные ознакомились с порядком согласования прокурорами ключевых решений органов досудебного расследования в системе «Единый реестр досудебных расследований» (ЕРДР), реализуемом в рамках исполнения поручений Главы государства, данных в Послании «Казахстан в новой реальности: время действий» от 1 сентября 2020 года.

Суть этой работы заключается в том, что следователь свое решение о признании лица подозреваемым, квалификации, переквалификации деяния, прерывании сроков, прекращении дела, а также протокол обвинения лица и постановление о применении приказного производства, формирует в ЕРДР в электронном виде.

Прокурор в режиме онлайн проверяет в установленные сроки их законность, в случае выявления нарушений - принимает меры.

Без согласования и утверждения прокурором вышеуказанные процессуальные решения не будут иметь юридической силы.

Кроме того, участники уголовного процесса имеют возможность дистанционно отслеживать принятые процессуальные решения, в случаях несогласия - своевременно их обжаловать.

Такая модель сокращает время подготовки процессуальных документов и сроки следствия, обеспечивает защиту прав и свобод лиц, незаконно вовлеченных в орбиту уголовного преследования.

Реализация этих нововведений является первым этапом перехода на трехзвенную модель уголовного процесса.

Также был презентован проект «Единый реестр административных производств» (ЕРАП), позволяющий вести административные дела в электронном формате, а также система «Единый реестр субъектов и объектов проверок» (ЕРСОП), которая обеспечивает прозрачность государственного контроля и надзора.