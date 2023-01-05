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В генпрокуратуре опровергли информацию о причастности российской стороны к задержанию Дикого Армана

5 Января 2023, 14:40
В генпрокуратуре опровергли информацию о причастности российской стороны к задержанию Дикого Армана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос причастности российской стороны к задержанию известного криминального авторитета Дикого Армана прокомментировал генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах Мажилиса главе надзорного органа РК задали вопрос о том, что ранее в СМИ сообщалось, что известный криминальный авторитет Арман Джумагельдиев по прозвищу Дикий Арман заявлял, что к его задержанию имеет отношение российская сторона.

Генпрокурор ответил, что эта информация не соответствует действительности.

«Нет, у нас такой информации нет», - сказал Берик Асылов.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор РК Берик Асылов, выступая на пленарном заседании Мажилиса, сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей покинул свои здания, некоторые здания ДКНБ были оставлены по указанию Карима Масимова.


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