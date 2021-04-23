В Генпрокуратуре обсудили новшества административной юстиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Генеральной прокуратуре РК проведен семинар по обсуждению основных положений нового Административного процедурно-процессуального кодекса (АППК), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В семинаре по ВКС приняли участие судья Верховного суда – А. Тукиев и представитель Министерства юстиции Д. Сулейменов, являющиеся разработчиками АППК, а также сотрудники территориальных прокуратур.

Подробно обсуждены особенности административной процедуры и судопроизводства по АППК, которые начнут действовать с 1 июля т.г.

Важно отметить, что новый кодекс поспособствует дальнейшему развитию концепции «Слышащего государства», озвученной Президентом страны.

Кодекс повысит качество принимаемых решений государственными органами и квазигосударственным сектором, в том числе по обращениям и жалобам граждан.

Если граждане и юридические лица не согласятся с решениями административных органов они могут обжаловать их в новые специализированные административные суды.

При этом в АППК введен принцип активной роли суда, где суд собирает по собственной инициативе доказательства, (если они являются недостаточными), судья будет оказывать содействие гражданину в формулировании исковых требований, исключены формальные основания для возврата исков.

В целом, семинар позволил выработать консолидированную позицию по правоприменительной практике норм нового кодекса.