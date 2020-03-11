В Генпрокуратуре не исключают возможность возвращения Акжаркын Турлыбай на родину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Существует вероятность того, что Акжаркын Турлыбай будет отбывать наказание на родине. Такое мнение высказал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас с КНР есть договоренности. Все три пакета о правовой помощи и об экстрадиции по выдаче осужденных. Сегодня там идет процесс, он не вступил в законную силу, так как был обжалован стороной. После вступления, и если она подаст обращение в уполномоченные органы, мы будем работать над тем, чтобы уполномоченный орган Генеральной прокуратуры и уполномоченный орган КНР обсудили вопрос экстрадиции для отбывания наказания у нас», - сказал Марат Ахметжанов в кулуарах Сената Парламента РК.

По его словам, аналогичные случаи уже были.

«У нас были такие моменты, когда из КНР передавали нам наших граждан и мы передавали их граждан Китаю. Как только окончательный вердикт суда КНР будет, приговор должен вступить в законную силу (имеются определенные стадии, пока приговор не вступит в силу, она может обжаловать, подать апелляцию), и когда признают, что она действительно совершила какое-то преступление, и если оно тоже у нас считается преступлением, мы будем вести переговоры в рамках наших договорных отношений о ее передаче для отбывания наказания у нас в стране», - заключил М. Ахметжанов.

Напомним, 21-летнюю Акжаркын Турлыбай в марте 2014 года задержали с наркотиками на границе Китая и Малайзии. В ее сумке обнаружили 4,5 кг наркотиков. Согласно показаниям Акжаркын Турлыбай, сама девушка об этом не знала.

Суд Гуанчжоу обвинил ее в контрабанде наркотиков и приговорил к пожизненному лишению свободы. 7 апреля 2016 года суд апелляционной инстанции постановил об изменении наказания в виде лишения свободы и направлении дела Акжаркын Турлыбай на рассмотрение в суд первой инстанции. Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе государственного визита в Китай обсудил вопрос о положении нашей соотечественницы Акжаркын Турлыбай, которая находится в тюремном заключении.

27 декабря приговор о пожизненном тюремном заключении Акжаркын Турлыбай был оставлен без изменений.