В Генассамблее ООН обсудили вопрос права вето в Совбезе

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Вето в Совете Безопасности должно применяться лишь в самых крайних случаях: «это как кислородная маска в самолете – она нужна, но лучше, чтобы не понадобилась». Об этом заявил председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН Чаба Кереши, выступая на первом официальном заседании ГА, посвященном вопросу применения вето, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Кереши напомнил, что ровно год назад, 26 апреля 2022 года, делегаты 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию, которая предоставила Ассамблее возможность собираться в течение 10 дней после того, как постоянный член Совета Безопасности наложит вето на ту или иную резолюцию, чтобы обсудить проблему и заслушать объяснения причин такого голосования.

«Это решение было само по себе прорывом, – отметил председатель ГА. – Это был перелом. Новый пункт повестки дня открыл возможность для новой формы сотрудничества и большей подотчетности».

Напомним, что пять постоянных членов Совета Безопасности ООН – Великобритания, Франция, США, Китай и Россия – могут блокировать любое решение Совбеза просто проголосовав против. В Генассамблее, где представлены все страны-члены ООН, такого права нет ни у кого.

По словам Кереши, принятая год назад резолюция способствует сближению двух ключевых органов ООН – Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. Изначально, как добавил председатель, так и планировалось, что они будут дополнять друг друга.

«Генассамблея и Совбез наделены разными мандатами, но должны стремиться к единой цели. Она заключается в том, чтобы обеспечить будущее без войны и создать мир, в котором живут по-настоящему объединенные нации», – подчеркнул Чаба Кереши.

Кереши пояснил, что сегодняшнее заседание не ставит целью обсудить реформу Совета Безопасности или противопоставить друг другу два органа ООН. Речь идет о том, как наиболее эффективно использовать новый инструмент, появившийся в арсенале ООН.

Как именно Ассамблея должна реагировать на вето – принять какое-то решение, разработать конкретные рекомендации и направить их Совбезу, занять более активную позицию? Все идеи имеют право на существование, считает Кереши. Он призвал делегатов подойти к этому вопросу «творчески и конструктивно», не стесняться трудных вопросов и предлагать решения, которые способны переломить ситуацию.