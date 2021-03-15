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    09:29, 15 Март 2021 | GMT +6

    В Гааге при разгоне протестующих полиция применила водомет и кинологов с собаками

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    БРЮССЕЛЬ-ГААГА. КАЗИНФОРМ - В воскресенье в Гааге произошли столкновения активистов движения «Нидерланды в сопротивлении» (Nederland in Verzet) с местной полицией, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Несмотря на ограничения властей в 200 человек, активисты указанного объединения собрали тысячную демонстрацию в районе Маливельд в пригороде Гааги. Протестующие выступили против политики правящей партии и «жесткого карантина». Ранее 23 января текущего года для борьбы с распространением коронавируса нидерландские власти ввели в стране комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30 часов, и нарушителям грозит штраф 95 евро.

    При наведении порядка полиции пришлось задействовать спецотряд и водомет. В отдельном случае полицейский был вынужден произвести предупредительный выстрел в воздух. Местные СМИ передают, что напали на кинолога с собакой: животное пнули ногой, а на сотрудника протестующие спустили свою боевую собаку.

    В другом видео, распространяемом в социальных сетях, видно как некий мужчина толкнул женщину из числа демонстрантов под колеса полицейского микроавтобуса.

    Полиция арестовала в общей сложности 20 человек. Двое демонстрантов были ранены после того, как против них были применены полицейские собаки за отказ покинуть место происшествия.






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