В Гааге обсуждены перспективы укрепления казахстанско-нидерландских отношений
ГААГА. КАЗИНФОРМ – В рамках официального визита Премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина в Нидерланды заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко провел ряд встреч с руководством внешнеполитического ведомства и членами Палаты представителей Генеральных Штатов Королевства Нидерландов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В ходе встречи с заместителем Генерального директора по политическим делам МИД Нидерландов Питером-Яном Клейвегом де Звааном стороны отметили конструктивный политический диалог между странами и обсудили дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества.
Р. Василенко подчеркнул, что Казахстан рассматривает Нидерланды в качестве одного из ключевых политических и торгово-экономических партнеров в Европе. Были отмечены высокая динамика контактов на высшем и высоком уровне, доверительный характер диалога руководителей двух стран, а также позитивный опыт взаимодействия дипломатов в ходе недавнего одновременного членства Казахстана и Нидерландов в Совете безопасности ООН.
«Королевство является инвестором «номер один» по валовому объему прямых инвестиций в Казахстан. Надеемся, что эта тенденция продолжится и поток нидерландских инвестиций в нашу экономику будет только расти и диверсифицироваться», – заявил он, отметив значение подписанных в ходе визита Премьер-Министра РК документов о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и дистанционного зондирования земли.
Кроме того, казахстанский дипломат поделился с коллегами информацией о планах Казахстана по открытию европейского офиса АО «Kazakh Invest» в Нидерландах.
В свою очередь, нидерландская сторона подчеркнула, что приветствует проводимые в Казахстане политические и экономические реформы, нацеленные на дальнейшее укрепление верховенства права и создание благоприятных условий для бизнеса.
С учетом существующего высокого уровня сотрудничества, стороны согласились, что важно поддерживать регулярные контакты в формате политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Нидерландов. Заместитель Генерального директора МИД Нидерландов выразил готовность посетить Нур-Султан с ответным визитом для проведения таких переговоров.
В ходе беседы стороны также с удовлетворением отметили успешное взаимодействие стран в многостороннем формате, ратификацию Нидерландами Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве Казахстана с ЕС. Дипломаты уделили отдельное внимание перспективам сотрудничества в рамках новой Стратегии ЕС по Центральной Азии, казахстанскому опыту возвращения своих граждан из зон боевых действий в рамках операции «Жусан», а также взаимодействию по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения.
Казахстанская сторона выразила готовность к участию в международной конференции «Призыв за мир, свободный от ядерного оружия», которая состоится 26 ноября с.г. в Гааге в контексте 50-летия нидерландского отделения организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны».
В ходе пребывания в Гааге Р. Василенко также провел встречу с членами Комитета по международным делам Палаты представителей Генеральных Штатов Королевства Нидерландов.
Заместитель министра подробно рассказал о внутриполитических процессах, происходящих в стране, и приоритетах, которые Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил в своем сентябрьском Послании народу Казахстана.
Многовекторная дипломатия Казахстана вызвала большой интерес депутата от партии «Демократы 66» Шьорда Шьордсма, который отметил визит Премьер-Министра РК как важный шаг в укреплении взаимодействия между Казахстаном и ЕС.
Депутат от правящей «Народной партии за свободу и демократию» Энн Мюлдер, который также представляет Нидерланды в Парламентской Ассамблее Совета Европы, отметил важность дальнейшего расширения межпарламентского сотрудничества. Отдельно обсуждался вопрос взаимодействия Казахстана с парламентскими институтами такими, как Парламентские Ассамблеи ОБСЕ и Совета Европы. Нидерландские законодатели выразили пожелание чаще проводить встречи с казахстанскими депутатами на полях мероприятий этих межпарламентских структур, а также посетить нашу страну с визитом.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы регионального сотрудничества в Центральной Азии, участие Казахстана в ЕАЭС и инициативе «Пояса и пути», вклад нашей страны в содействие стабилизации Афганистана, а также вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом.
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