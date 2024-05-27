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    06:36, 27 Май 2024 | GMT +6

    В Гааге болельщики турецкого футбольного клуба массово отметили его чемпионство

    В Гааге болельщики турецкого футбольного клуба массово отметили его чемпионство
    Фото: кадр из видео @_owenobrien_

    В воскресенье болельщики футбольного клуба «Галатасарай» вышли на улицы г. Гааги, Нидерланды, для того чтобы отметить победу команды в чемпионате по футболу Турции, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Турецкий «Галатасарай» сохранил чемпионский титул после победы над «Коньяспором» со счетом 3:1.

    Нидерландские порталы показывают, что около 300-500 болельщиков турецкого клуба вышли на улицы в районе Хоббемастраат г. Гааги.

    Тем не менее, празднование, в котором в большинстве приняли участие представители турецкой диаспоры, прошло мирно. Местная полиция обеспечила порядок во время данной акции.

    Теги:
    Спорт Соцсети Турция Нидерланды Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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