РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:58, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В футбол с профессионалами сыграли находящиеся в трудной жизненной ситуации дети в Павлодаре

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре находящиеся в трудной жизненной ситуации дети отметили День здоровья футболом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В региональном центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошла матчевая встреча по мини-футболу. Воспитанники центра померились силами со спортсменами общественного фонда «Футбольный центр «Жулдыз»», - поделились в управлении образования Павлодарской области.

    Футбольные баталии начались после традиционного приветствия игроков. Рвение к победе и спортивный азарт на протяжении всей игры не дали участникам команд расслабиться. Все захотели забить мяч в ворота соперника. А болельщики постарались поддержать своих фаворитов.

    «Победы добилась команда «Жулдыз». Мероприятие было проведено в рамках Дня здоровья», - добавили в облоно.

    Теги:
    Спорт Павлодарская область
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!