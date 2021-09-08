В футбол с профессионалами сыграли находящиеся в трудной жизненной ситуации дети в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре находящиеся в трудной жизненной ситуации дети отметили День здоровья футболом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В региональном центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошла матчевая встреча по мини-футболу. Воспитанники центра померились силами со спортсменами общественного фонда «Футбольный центр «Жулдыз»», - поделились в управлении образования Павлодарской области.

Футбольные баталии начались после традиционного приветствия игроков. Рвение к победе и спортивный азарт на протяжении всей игры не дали участникам команд расслабиться. Все захотели забить мяч в ворота соперника. А болельщики постарались поддержать своих фаворитов.

«Победы добилась команда «Жулдыз». Мероприятие было проведено в рамках Дня здоровья», - добавили в облоно.