В ФСМС застраховали  85,8 % населения Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Фонде социального медицинского страхования застрахованы 85,8 % населения Атырауской области. За 2020 год в фонд в регионе поступило свыше 30 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области сегодня число застрахованных превысило 563 тыс человек, это составляет 85,8 % населения региона. Число не застрахованных - 93 571 человек или 14,2 %. В Фонд социального медицинского страхования от Атырауской области общая сумма поступлений составила за прошлый год 30 млрд. 377 млн. тенге. Из них 25, 1 млрд тенге (96,4%) приходятся на отчисления работодателей, 5 млрд. 191 млн. тенге (3,6 %) – на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера», - сообщил директор Атырауского филиала НАО «ФСМС» Сабит Құралбек.

По его информации, в 2020 году в систему медстрахования в виде взносов и отчислений поступило 550 млрд тенге. Транш государства за 15 льготных категорий граждан составил 297,6 млрд тенге или 54 % от всех поступлений. Работодатели за своих работников перечислили 162 млрд тенге (29%). Взносы работников составили 72,2 млрд тенге, индивидуальных предпринимателей – 10,4 млрд тенге, лиц, работающих по договорам ГПХ – 2,3 млрд тенге, плательщиков ЕСП – 2,8 млрд тенге, самостоятельных плательщиков – 2,3 млрд тенге.