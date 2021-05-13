В ФСМС прокомментировали информацию об очереди на КТ в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор департамента мониторинга качества медицинской помощи НАО «ФСМС» Лаззат Шоманова в ходе онлайн пресс-конференции в СЦК прокомментировала вопрос журналиста о том, в столице возникают очереди на компьютерную томографию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поводу того, что есть очереди на компьютерную томографию в столице. Управление здравоохранения города Нур-Султана в данном случае доложило, что проблема с КТ в столице решена. То есть, мобильная бригада привозит больных для компьютерной томографии, в течение дня пациент может пройти КТ, но, если есть на это направление лечащего врача, который считает необходимым направить его на это исследование. То есть, сначала приезжает мобильная бригада, измеряет температуру и сатурацию. Если есть подозрение на поражение легких, только тогда назначают обследование КТ», - пояснила Ляззат Шоманова.

По ее словам, со стороны фонда ведется работа по доступности всех этих медицинских услуг.

«Реагируем на все обращения, также проводится внеплановый мониторинг с выходом в ту организацию, откуда поступила жалоба. Мы стараемся на месте решить ситуацию. Чтобы быстрее решить эту ситуацию, есть служба внутренней поддержки пациентов в медицинских организациях. В результате проактивного мониторинга было выявлено, что у некоторых поставщиков нет этой службы. По результатам нашего повторного посещения многие поставщики организовали эту службу и стали более четко относиться к обращениям пациентов, к их жалобам», - добавила директор департамента мониторинга качества медицинской помощи НАО «ФСМС» Лаззат Шоманова.