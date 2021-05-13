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    18:26, 12 Май 2021 | GMT +6

    В ФСМС прокомментировали информацию о сложностях при вызове мобильную бригаду

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор департамента мониторинга качества медицинской помощи НАО «ФСМС» Лаззат Шоманова в ходе онлайн пресс-конференции прокомментировала вопрос журналиста о том, что сложно вызвать мобильную бригаду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Очень много жалоб поступает со всего Казахстана. Во-первых, очень сложно вызвать мобильную бригаду, особенно в столице это происходит. Врачей заставляют покупать лекарства, проходить платный КТ. Если некоторые бесплатно проходят КТ, то ждут несколько дней результатов. Поясните, пожалуйста, почему так происходит и какую работу проводит фонд?» - задал вопрос журналист.

    «По работе с пациентами с коронавирусной инфекцией, хотела бы пояснить следующее. Вопрос о том, что мобильные бригады не приезжают, находится в ведении региональных управлений здравоохранения. Работу мобильных бригад организует управление здравоохранения. Мобильные бригады разворачиваются на врачебных амбулаториях. На 5 тысяч населения одна мобильная бригада. Мобильная бригада выезжает к пациентам с подозрением на ОРВИ, пневмонию и коронавирус. При этом, если данная помощь не оказывается либо поликлиника отказывает в этой помощи, то нужно обратиться на телефон фонда 1406 и указать клинику, к которой вы прикреплены, чтобы фонд мог своевременно отреагировать», - ответила Лаззат Шоманова.


    Теги:
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