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В ФРГ предупредили, что эмбарго на поставки газа из РФ приведет к коллапсу промышленности

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Апреля 2022, 16:08
В ФРГ предупредили, что эмбарго на поставки газа из РФ приведет к коллапсу промышленности

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - БЕРЛИН, 2 апреля. /ТАСС/. Введение эмбарго на поставки российского газа приведет к коллапсу промышленности Германии. Такое мнение высказал глава Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Русвурм в эфире телеканала ZDF.

«Мы говорим о крахе нашей промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса», - заявил он.

Ранее Русвурм предупреждал, что найти замену газу из РФ в случае прекращения импорта будет сложно, и отмечал, что Россия поставляла его и во времена холодной войны.


Фото:zdf.de

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