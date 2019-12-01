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В фотообъективе Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

1 Декабря 2019 12:55
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В фотообъективе Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ко Дню Первого Президента Республики Казахстан МИА «Казинформ» предлагает читателю подборку фотографий, рассказывающих об участии Елбасы в различных мероприятиях, которые прошли в течение 2019 года.

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Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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