В фотообъективе Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ко Дню Первого Президента Республики Казахстан МИА «Казинформ» предлагает читателю подборку фотографий, рассказывающих об участии Елбасы в различных мероприятиях, которые прошли в течение 2019 года.

Церемония открытия Года молодежи





Нурсултан Назарбаев объявляет о сложении президентских полномочий 19 марта 2019 года





Касым-Жомарт Токаев приносит присягу в качестве временного Президента Казахстана. Впереди выборы









Первый и второй президенты Казахстана среди народа в Наурыз мейрамы









Елбасы Нурсултан Назарбаев общается с земляками на «малой родине», в селе Шамалган, Алматинская область





XIX Съезд партии «Nur Otan»: партия единодушно поддержала кандидатуру Касым-Жомарта Токаева для участия в президентских выборах









Инициатору Евразийской интеграции Нурсултану Назарбаеву присвоено звание «Почетного Председателя Высшего Евразийского экономического совета»









Голосование: Первый Президент Казахстана выбирает второго Президента









Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал «Почетным сенатором»





В этой капсуле времени, которую закладывает Первый Президент Казахстана – послание будущему поколению









Елбасы Нурсултан Назарбаев участвует в инаугурации Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева





По председательством Елбасы-Председателя партии «Nur Otan» Политсовет обсуждает новые задачи





Елбасы Нурсултан Назарбаев вручает учрежденную им Премию за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность









С Президентом России Владимиром Путиным на праздничном концерте по случаю Дня города Москвы









Памятное фото со спикерами парламентов стран Евразии на совещании в Нур-Султане





За выдающиеся заслуги Елбасы награжден Орденом Тюркского мира на 7-ом заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств.





Елбасы Нурсултан Назарбаев ужинает вместе с главами делегаций VII Саммита Тюркского совета





По специальному приглашению – Первый Президент Казахстана на официальной церемонии интронизации Императора Японии Нарухито





Знак уважения народу Казахстана – Елбасы присвоено звание Почетного доктора Университета Цукуба





Первый Президент Казахстана с теннисистами Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем – благотворительный матч





Теплая встреча – Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Президент Беларуси Александр Лукашенко





В обновленном Туркестане – Первый Президент Нурсултан Назарбаев знакомится с планами городского руководства





Встреча товарищей – Нурсултан Назарбаев с представителями региональных филиалов партии «Nur Otan»



