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вчера 23:58
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вчера 15:09
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В фотообъективе Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ко Дню Первого Президента Республики Казахстан МИА «Казинформ» предлагает читателю подборку фотографий, рассказывающих об участии Елбасы в различных мероприятиях, которые прошли в течение 2019 года.
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- История независимого Казахстана