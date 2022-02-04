В Фонде «Қазақстан халқына» стартовал прием заявок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Граждане Казахстана, которым необходима помощь, а также доноры, выразившие желание оказать посильную поддержку, могут оставить свои заявки через цифровую платформу Фонда «Қазақстан халқына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал @almatyapat.

«На сайте www.qazaqstanhalqyna.kz в разделе «Как подать заявку» приведена пошаговая инструкция по подаче заявки. Обращение автоматически направляются на портал www.atamekenim.kz в Единую приемную благотворительных организаций. Далее заявка обрабатывается НПО.

Обращение может быть отклонено в случае ее несоответствия целям и задачам Фонда», - говорится в публикации @almatyapat.