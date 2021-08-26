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В Фонд медстрахования поступило 1396 жалоб от алматинцев

26 Августа 2021 11:50
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В Фонд медстрахования поступило 1396 жалоб от алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За первые шесть месяцев 2021 года в Фонд медстрахования поступило 474 708 обращений, из них большая часть касается разъяснений и консультаций. Об этом рассказали в Алматинском филиале Фонда медстрахования, передает МИА «Казинформ».

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По словам директора филиала Тлеухана Абилдаева, за указанный период получено более 455 тысяч таких вопросов, из них 236 тысяч касаются способов оплаты взносов на медицинске страхование, более 47 тысяч - по участию в системе ОСМС, далее следуют вопросы включения в льготную категорию и определения статуса застрахованности.

Превалируют вопросы от жителей Нур-Султана (727,5 на 100 тысяч населения), Алматы (375,1 на 100 тысяч населения), Шымкента (162,1 на 100 тысяч населения).

«Всего за первое полугодие 2021 года поступило 6552 жалобы от населения, в том числе по Алматы - 1396. ТОП-5 жалоб составляют вопросы отказа в предоставлении медицинской помощи (28%), качества оказанных медицинских услуг (26,3%), выявление фактически не оказанных услуг в информационных системах (10,5%), длительное ожидание медицинской помощи (7%), отказ в обеспечении лекарственными препаратами (6,6%)», - прокомментировал директор филиала.

Стоит отметить, что в период роста заболеваемостью коронавирусной инфекцией наблюдается рост жалоб населения на качество и доступность плановой помощи в медицинских организациях – поставщиков Фонда. Если в первом квартале в Фонд поступило 2599 жалоб, то во втором квартале сотрудниками Фонда обработано 4056 жалоб от населения.

Напомним, что Фонд медицинского страхования осуществляет обратную связь c населением через официальный сайт fms.kz, единый колл-центр 1406 и мобильное приложение Qoldau 24/7.



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