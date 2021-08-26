В Фонд медстрахования поступило 1396 жалоб от алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За первые шесть месяцев 2021 года в Фонд медстрахования поступило 474 708 обращений, из них большая часть касается разъяснений и консультаций. Об этом рассказали в Алматинском филиале Фонда медстрахования, передает МИА «Казинформ».

По словам директора филиала Тлеухана Абилдаева, за указанный период получено более 455 тысяч таких вопросов, из них 236 тысяч касаются способов оплаты взносов на медицинске страхование, более 47 тысяч - по участию в системе ОСМС, далее следуют вопросы включения в льготную категорию и определения статуса застрахованности.

Превалируют вопросы от жителей Нур-Султана (727,5 на 100 тысяч населения), Алматы (375,1 на 100 тысяч населения), Шымкента (162,1 на 100 тысяч населения).

«Всего за первое полугодие 2021 года поступило 6552 жалобы от населения, в том числе по Алматы - 1396. ТОП-5 жалоб составляют вопросы отказа в предоставлении медицинской помощи (28%), качества оказанных медицинских услуг (26,3%), выявление фактически не оказанных услуг в информационных системах (10,5%), длительное ожидание медицинской помощи (7%), отказ в обеспечении лекарственными препаратами (6,6%)», - прокомментировал директор филиала.

Стоит отметить, что в период роста заболеваемостью коронавирусной инфекцией наблюдается рост жалоб населения на качество и доступность плановой помощи в медицинских организациях – поставщиков Фонда. Если в первом квартале в Фонд поступило 2599 жалоб, то во втором квартале сотрудниками Фонда обработано 4056 жалоб от населения.

Напомним, что Фонд медицинского страхования осуществляет обратную связь c населением через официальный сайт fms.kz, единый колл-центр 1406 и мобильное приложение Qoldau 24/7.



