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вчера 22:02
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В фонд «Қазақстан халқына» поступило более 52 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За период с 16 по 27 января 2022 года в фонд «Қазақстан халқына» поступило более 52 миллиардов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.
Общественный фонд «Қазақстан халқына» выразил благодарность всем казахстанцам, крупным предприятиям, трудовым коллективам, которые поддержали инициативу Главы государства Касым-Жомарта Токаева по решению реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры и спорта.
«За период с 16 по 27 января 2022 года в Фонд поступило более 52 миллиардов тенге. Планируется, что Фонд будет аккумулировать денежные средства в размере не менее 100 млрд тенге в год. В наших прогнозных расчетах мы не предполагаем поступления средств от иностранных и международных компаний. Мы выражаем благодарность казахстанским крупным предприятиям и их акционерам за внесение значительного вклада в благотворительность», - говорится в сообщении.
Сообщается, что значительный вклад в благотворительность за период 26-27 января через Фонд «Қазақстан халқына» сделан:
- Утемуратовым Булатом Жамитовичем – 10 млрд тенге;
- ТОО «РАМС-КАЗАХСТАН» - 300 млн тенге.
«Руководство Фонда заявляет, что будет обеспечена полная прозрачность и подотчетность всех полученных финансовых средств. Деньги будут направлены на благо народа Казахстана, на решение проблем здравоохранения, социальной сферы, образования, культуры и спорта. Фонд окажет поддержку детям с орфанными и другими заболеваниями, нуждающимся из социально уязвимых групп населения, семьям, погибших сотрудников военных, сотрудников правоохранительных и специальных органов, а также на другие благотворительные цели», - заявили в фонде.
Пожертвования на счет ОФ «Қазақстан халқына» можно произвести по одному из следующих реквизитов:
- Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ97601A871001692501 KZT, АО «Народный Банк Казахстана»;
- Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ52722S000011856768 KZT, АО «Kaspi Bank»;
- Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ0896503F0010863168 KZT, АО «ForteBank»;
- Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ34821AGLBY10000001 KZT, АО «Bank RBK»;
- Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ66998BTB0001436729 KZT, АО «First Heartland Jusan Bank»;
- Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ078562203115118091 KZT, АО «Банк ЦентрКредит»;
- Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ6594805KZT22034070 KZT, АО «Евразийский банк».
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