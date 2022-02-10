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В Фонд «Қазақстан халқына» поступило более 116 млрд тенге

10 Февраля 2022 16:08
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В Фонд «Қазақстан халқына» поступило более 116 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 116,8 млрд тенге перевели представители крупного бизнеса, компаний и физические лица на счета Фонда «Народу Казахстана», передает МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу Фонда.

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Так, в период с 16 января по 9 февраля текущего года юридические лица и крупные бизнесмены совершили 215 платежей на сумму 116 млрд 762,6 млн тенге.

Также от 69 695 физических лиц поступило 55 млн тенге.

Фонд выражает благодарность всем, кто вносит вклад в развитие благотворительности в Казахстане.

Ранее сообщалось , что более 13 тыс заявок поступило в Фонд «Народу Казахстана» с момента запуска сайта qazaqstanhalqyna.kz. В целом на сегодняшний день в Фонде аккумулированы средства, превышающие 115 млрд тенге.

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#Бизнес   #Экономика   #Общество   #Фонд «Қазақстан халқына»  
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