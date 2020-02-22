+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: 2 °С
USD 375.87 EUR 406.24
RUB 5.84 CNY 53.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В ФК «Атырау» – новый президент

22 Февраля 2020 08:56
Поделиться:
В ФК «Атырау» – новый президент

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В ФК «Атырау» – новый президент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Назначен новый аким Кордайского района Жамбылской области
Кайрат Рахимов назначен вице-министром энергетики РК Назначен новый президент Казахстанской федерации ММА Назначен заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК

«Провальное выступление футбольной команды «Атырау» в минувшемсезоне не оставило болельщиков равнодушными. Активный интерес любителей футбола, их обращения во властные структуры области были услышаны. Команда в настоящее время находится на очередных учебно-тренировочных сборах. А в администрации клуба произошли первые изменения. Назначен новый президент футбольного клуба «Атырау». Им стал Истурган Баймуханов», - сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Истурган Узакбайулы Баймуханов родился 5 сентября 1957 года в Гурьеве. Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина. Трудовой путь будущий президент атырауского клуба начал в 1976 году с должности техника в ПО «Гурьевнефтегазразведка». В разные годы Баймуханов возглавлял такие компании, как «Казмунайгаз-Тельф», «Арна ойл», «КазГерМунай», «Эмбамунайгаз» и ряд других. С 21 июля 2018 года до нового назначения занимал должность председателя ТОП «Профсоюзный центр Атырауской области».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Спорт, Назначения,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив