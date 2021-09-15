В Финляндии изучают вакцину от коронавируса на детях от шести месяцев

ХЕЛЬСИНКИ. YLE - КАЗИНФОРМ - В Финляндии идет набор детей для тестирования вакцины от коронавируса. Группы тестируемых от двух лет и старше уже полностью набраны, и сейчас ищут младенцев в возрасте от 6 до 24 месяцев – всего около 1250 испытуемых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yle.

Исследовательский проект проводится в Центре по изучению вакцин университета Тампере. Тестироваться будет вакцина Comirnaty, разработанная компаниями Biontech и Pfizer.

По словам директора института Мики Рямета, у младенцев в возрасте до шести месяцев сохраняется иммунитет, полученный через плаценту от матери, поэтому их не имеет смысла вакцинировать. Научный проект разработан и спонсируется компанией Pfizer и проводится не только в Финляндии, но и в Испании, Польше и США. К участию в исследовании допускаются здоровые дети до 12 лет, у которых нет снижающего иммунитет заболевания, синдрома мультисистемного воспаления у детей и подростков (MIS-C) или аллергической реакции на вакцины.

Детям будет дана либо вакцина, либо плацебо, после чего ученые будут наблюдать за реакцией организма: температурой или покраснением места укола. Поскольку младенцы не могут сами рассказать о побочных эффектах, особо пристальное внимание будет уделяться их раздражительности, плачу или отсутствию аппетита. Кроме того, спустя некоторое время будет проведен анализ крови, который покажет уровень антител.

Если вакцина покажет эффективность на детях, а побочные эффекты будут незначительными, то вакцинация детей может начаться уже в начале следующего года. До этого применение препарата на детях до 12 лет должны будут еще одобрить Агентство Евросоюза по лекарственным средствам EMA, Ведомство здравоохранения и социального развития THL, министерство соцздрава Финляндии и финский Госсовет.

Решение за другого

Хотя дети в младенческом возрасте заболевают коронавирусной инфекцией крайне редко, в конце лета в столичной Детской больнице было несколько случаев. В медицинском округе Хельсинки и Уусимаа связывают это с появлением дельта-варианта вируса и нежеланием родителей вакцинироваться.

Одним из заболевших стал девятимесячный Отсо . Госпитализация ему, правда, не понадобилась. Когда его мама Танья Мяннистё обнаружила у сына жар, она даже не предполагала, что он может заболеть COVID-19. Жар начал спадать лишь через несколько дней.

Отсо, скорее всего, подхватил коронавирус у девятилетнего брата. Их мама, папа и третий ребенок семьи, которому 11 лет, заболели после малыша. Но больше всего Танья боялась за Отсо, потому что было непонятно, как он перенесет болезнь. Сейчас мальчик уже поправился.

Родители до болезни успели получить только одну прививку. Но при этом они не уверены, стали ли бы они вакцинировать своего младшего ребенка.

– Я за вакцинацию, но когда решение приходится принимать за кого-то другого, то ситуация совсем иная, – говорит Танья. – Если бы прививка от ковида входила в общенациональную программу вакцинации и ее делали бы в консультации вместе с другими, тогда бы мы вряд ли отказались.

Решение о вакцинации 12-летнего ребенка далось легко, потому что с ним можно было уже обсудить этот вопрос.

В HUS говорят, что вакцинация детей старше 12 лет идет более быстрыми темпами, чем изначально предполагалось.

Задуматься над целесообразностью

Теа Ниеминен , специализирующаяся в HUS на инфекционных болезнях у детей, говорит, что в случае вакцинации младенцев необходимо серьезно взвесить все за и против. Первый год жизни, напоминает она, дети обычно проводят дома, в кругу близких и редко имеют возможность заразить кого-то, не являющегося членом их семей.

При этом она подчеркивает, что ни одну группу нельзя прививать только ради повышения уровня вакцинации населения. В первую очередь надо исходить из того, получат ли прививаемые пользу от вакцины.

– Многие специалисты, зачастую даже незаметно для себя, относятся к вакцинации детей от 6 до 12 лет так, как будто это нечто само собой разумеющееся, хотя сначала надо серьезно задуматься над целесообразностью прививки, – говорит Ниеминен.