В финансовые пирамиды в Казахстане были вовлечены более 39 тысяч человек - МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане выявлено 38 преступных групп, организовавших финансовые пирамиды. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В каждом регионе созданы специализированные группы по противодействию деятельности финансовых пирамид. За последние три года (2017-2020) по статье 217 УК РК подразделениями полиции возбуждено 42 уголовных дела, по которым расследовалось 975 эпизодов преступления. В 2017 году - 11 дел, в 2018 году - 9 уголовных дел, в 2019 году - 10, и на сегодняшний день - 12 уголовных дел», - рассказал заместитель министра внутренних дел в ходе пленарного заседания Сената, отвечая на вопросы депутатов.

Он сообщил, что в этой сфере выявлено 38 преступных групп, в том числе одна транснациональная.

«В период с 2017 по 2019 годы нашим министерством расследовано уголовное дело в отношении граждан Казахстана, России и Испании, которые создали финансовую пирамиду под названием «Questra Holdings». В декабре 2019 года виновные лица осуждены к длительным срокам от 8 до 10 лет. Общий ущерб, нанесенный данной группой, составляет более 9 млрд тенге», - проинформировал замминистра внутренних дел.

«В текущем году нами расследуются резонансные уголовные дела в отношении руководителей ТОО «Гарант 24 ломбард», «ЕSTATE ломбард», «Выгодный займ». Филиалы этих компаний функционировали в 15 регионах, куда были вовлечены более 39 тысяч человек. На сегодняшний день с заявлениями обратились 9393 граждан, расследование дела находится на контроле руководства министерства», - отметил А. Заппаров.

По словам Арыстангани Заппарова, на сегодняшний день проверена деятельность 66 ломбардов.