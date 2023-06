В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для участия в финале олимпиады IQanat в столицу прибыли 30 одаренных детей из Западно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления образования ЗКО, из 37 тысяч восьмиклассников в 166 районах страны отобраны 953 ученика, которые примут участие в республиканской олимпиаде IQanat-2023, которая пройдет в Назарбаев Университете. Из них 30 – представители Западно-Казахстанской области.

Этот проект является реализацией призыва Главы государства Касым-Жомарта Токаева к представителям бизнеса не оставаться в стороне от решения социальных вопросов, волнующих общественность. Повышение уровня знаний сельских школьников – один из самых важных вопросов для нашей страны.

Самую масштабную офлайн-олимпиаду среди сельских школьников организует Общественный фонд IQanat.

Фото: пресс-служба управления образования ЗКО

За последние 5 лет более 160 тысяч учеников сельских школ обрели возможность получить качественное образование. В рамках республиканского слета прошел последний тур отбора, 120 победителей получили приглашение на бесплатное обучение в школе IQanat, а остальные участники будут охвачены после олимпиады образовательными программами.

Олимпиада IQanat и другие программы фонда дают возможность тысячам сельских детей поступить в одну из наиболее обеспеченных высокими технологиями организаций образования – школу IQanat High School of Burabay.

Сельские дети благодаря общению с квалифицированными учителями получают бесценный опыт, расширяют горизонт своих знаний. В конечном счете, это открывает им дорогу к поступлению в лучшие вузы. Выпускники программ фонда – сельские школьники, – поступают в Nazarbayev University, University of Purdue, Polytechnic University of Hong Kong, University of Chicago и другие университеты.

Фото: пресс-служба управления образования ЗКО

Реализация социального проекта IQanat стала возможной благодаря вкладу более 100 спонсоров фонда. Спонсоры – казахстанские предприниматели, объединенные стремлением помочь сельским школьникам, создать детям условия для получения качественного образования.

«Мое имя – Ибрахим Жайлан. Я ученик Каратобинской школы-гимназии имени Кажыма Жумалиева. О школе Iqanat я слышал и раньше. Еще до первого тура побольше узнал о ней от представителей Iqanat в области, а также от выпускников этого учебного заведения, которые раньше учились в нашей школе. Они посетили нашу школу, организовали презентацию. Узнав, что Iqanat – республиканская школа и ее олимпиада предоставляет большие возможности для сельских детей, я обрадовался. Ко второму туру я подготовился хорошо, благодаря этому получил путевку в финал. Теперь надеюсь успешно пройти третий тур. В связи с этим, хочется выразить благодарность моим учителям», – сказал один из школьников, приехавших из ЗКО, Ибрахим Жайлан.

Фото: пресс-служба управления образования ЗКО

Напомним, третий тур республиканской олимпиады Iqanat пройдет 20 июня.