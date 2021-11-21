Новости
В финале Кубка Казахстана встретятся «Шахтер» и «Кайрат»
21 Ноября 2021 19:30
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ответном полуфинальном матче Кубка Казахстана костанайский «Тобол» сыграл с карагандинским «Шахтером», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеАкробат Руслан Анисимов вошел в ТОП-100 студентов колледжей Казахстана «Барыс» сыграет с минским «Динамо» в матче КХЛ Команда Казахстана стартовала с победы на первенстве Азии среди детей
Первая игра в Нур-Султане завершилась в пользу «горняков» со счетом 5:2 и во второй чемпион обязан был отыгрываться, но снова не стал выпускать весь основной состав, сразу стал понятен его настрой. Уже в первом тайме в воротах Султана Бусурманова побывали два гола от Павла Назаренко и Мартина Тошева. Во втором карагандинцы просто довели все до победы — 2:0.
Таким образом, в финале Кубка Казахстана 28 ноября на «Астана Арене» сыграют «Шахтер» и алматинский «Кайрат».
«Тобол» — «Шахтер» 0:2 (0:2)
Голы: Тошев 35 (0:1), Назаренко 39 (0:2)
Первая игра: 2:5.
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Озвучены даты и места проведения мужского и женского чемпионатов РК по боксу
- Акробат Руслан Анисимов вошел в ТОП-100 студентов колледжей Казахстана
- Команда Казахстана стартовала с победы на первенстве Азии среди детей
- Стал известен состав команды Казахстана по биатлону на первый этап Кубка мира
- Данияр Елеусинов сразится с «Сумасшедшим» мексиканцем за титул чемпиона мира
- «Барыс» сыграет с минским «Динамо» в матче КХЛ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047