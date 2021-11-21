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В финале Кубка Казахстана  встретятся «Шахтер» и «Кайрат»

21 Ноября 2021 19:30
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В финале Кубка Казахстана  встретятся «Шахтер» и «Кайрат»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ответном полуфинальном матче Кубка Казахстана костанайский «Тобол» сыграл с карагандинским «Шахтером», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Первая игра в Нур-Султане завершилась в пользу «горняков» со счетом 5:2 и во второй чемпион обязан был отыгрываться, но снова не стал выпускать весь основной состав, сразу стал понятен его настрой. Уже в первом тайме в воротах Султана Бусурманова побывали два гола от Павла Назаренко и Мартина Тошева. Во втором карагандинцы просто довели все до победы — 2:0.

Таким образом, в финале Кубка Казахстана 28 ноября на «Астана Арене» сыграют «Шахтер» и алматинский «Кайрат».

«Тобол» — «Шахтер» 0:2 (0:2)
Голы: Тошев 35 (0:1), Назаренко 39 (0:2)
Первая игра: 2:5.



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